Auch der Arbeitskollege des Opfers, Rainer Feiler, gerät in den Fokus der Kommissare. Außerdem gilt Vinzenz Griebl als verdächtig, ein Vorstandsmitglied des TSV Gebensbach, mit dem Conny als Trainerin der Showtanzgruppe Streit hatte.



Währenddessen wird Marie von Kulturdezernent Dr. Frank Baumgartner zu einer herausfordernden Aufgabe verpflichtet: Sie soll Luise Gundlach bei der Organisation der Verleihung des städtischen Kulturpreises unterstützen, die schon in zwei Wochen stattfinden wird. Schnell stellt sich heraus, dass die Planung leider noch nicht so gut durchdacht ist, wie sie eigentlich sein sollte.