Denn die Cops finden heraus, dass sich Altmann von seiner Frau scheiden lassen wollte. Steckt Nadine Altmann hinter dem Mord? Oder war es Marcus Kempe, der prominente Paartherapeut aus München und gleichzeitig Liebhaber von Frau Altmann? Hat Kempe seinen Konkurrenten aus dem Weg geräumt? Unter Verdacht gerät außerdem Stefan Wagner. Tobias Altmann hatte Wagners Großvater einen wertvollen Wagen für einen Spottpreis abgeschwatzt. Dass es darüber zum tödlichen Streit zwischen Wagner und Altmann gekommen ist, können sich Hansen und Stadler gut vorstellen. Eine weitere Spur führt zum Geschäftspartner des Opfers, Nicolaus Zachinger. Zwischen den beiden Partnern lief nicht alles so glatt, wie Zachinger es gegenüber den Kommissaren darstellt. Was hat der Autohändler zu verbergen?



Während die Rosenheimer Ermittler dem Täter immer näher kommen, schreitet auch Kommissar Stadler voran. Er macht einen Tanzkurs mit einer gewissen Melanie, wovon seine Frau Hilde nichts erfahren soll. Doch die soll gerade zufällig in Rosenheim sein.