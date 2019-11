Die Entführung

Brinkmann besteht auf einer Operation unter Vollnarkose in der Klinik. Während Mattes und der verletzte Heinz mit in die Klinik fahren, muss Käti als Geisel im Haus zurückbleiben. Professor Brinkmann kann in der Klinik die Kugel aus dem Oberarm von Heinz entfernen. Aber nach der Operation zwingen die Gangster den Professor, in ihr Auto zu steigen.