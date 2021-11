"Zwei Münchner in Hamburg":

Julia und Dr. Ralf-Maria Sagerer wollen für ein paar Tage die Bayernbank vergessen und mit ihren Kindern über Weihnachten eine Kreuzfahrt machen - obwohl Julia noch skeptisch ist, ob sie Heiligabend ohne den heimischen Tannenbaum übersteht. Doch als Dr. Sagerer im Reisebüro die Tickets abholen will, erfährt er, dass die Reederei in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt und die Weihnachtskreuzfahrt vom Programm gestrichen ist - für Julia eher eine gute Nachricht, denn sie wünscht sich einen ganz anderen Ort, um das Fest zu feiern.



"Unser Lehrer Dr. Specht":

Nicht einmal zu Weihnachten kommt Specht zur Ruhe. Als er sich gerade als Weihnachtsmann verkleiden will, rufen ihn zwei Schülerinnen um Hilfe: Nancy hat sich von einer obskuren Agentur als "Weihnachtsengel" für ältere Herren engagieren lassen. Begleitet von Ewald Schopenhauer, der Nancy "mieten" soll, macht sich Specht auf den Weg und gerät prompt mit Ewald in eine Polizei-Razzia, aus der ihn nur seine Bekanntschaft mit Kommissar Möbius retten könnte.



"Freunde fürs Leben":

Die Vorweihnachtsstimmung will sich in der Praxis einfach nicht so richtig einstellen. Denn Daniel Holbein betreut im Krankenhaus ein kleines, schwer krankes Mädchen, dessen größter Wunsch es ist, Weihnachten mit seiner Familie zu feiern. Die Ärzte haben jedoch Sorge, dass das Kind möglicherweise Weihnachten gar nicht mehr erleben wird. Der Wunsch der kleinen Christa ist ohnehin nur schwer erfüllbar: Die Mutter sitzt wegen Diebstahls im Gefängnis, und der Vater entzieht sich jeglicher Verantwortung. Aber wie so oft hat Walter Leibrecht eine brillante Idee, deren Umsetzung allerdings Organisationstalent und große Kreativität erfordert.



"Die Schwarzwaldklinik":

Prof. Brinkmann freut sich am 1. Weihnachtsfeiertag beim Frühstück auf geruhsame Weihnachten. Er und seine Frau Christa haben sich für diesen Vormittag eine Skiwanderung vorgenommen. Zur Überraschung der beiden stehen plötzlich Frau Michaelis und Herr Pohl vor der Tür, um ein schönes Fest zu wünschen. Wie sich herausstellt, sind auch einige von Brinkmanns ehemaligen Mitarbeitern aus der Schwarzwaldklinik auf die gleiche Idee gekommen: Oberschwester Hildegard, Mischa, Dr. Römer, Frau Meis und Schwester Ina.