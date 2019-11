Wie du mir, so ich dir

Christa Brinkmanns erster Arbeitstag in Konstanz: Schon lässt sich absehen, dass sie bei ihrer unmittelbaren Vorgesetzten, Dr. Ella Zorp, keinen leichten Stand haben wird. Im Kollegen Dr. Lembke dagegen findet sie einen Verbündeten.



Pfarrer Kleinschmidt muss wegen Übergewichts in der Schwarzwaldklinik abspecken. Bald zwickt und zwackt ein Gallenstein so stark im fülligen Leib des Seelsorgers, dass er sich schon für den Fall vorbereitet, vom Herrn abberufen zu werden.