Eine lange Nacht

Nach einer Explosion in der nahe gelegenen Erdölraffinerie kämpfen die Ärzte um das Überleben der zahlreichen Verletzten. Als Dr. Ballouz seinen Patienten Manfred nach dessen OP zum Hergang der Explosion befragt, kann dieser sich zunächst an nichts erinnern. Doch bei der Suche nach seinem vermissten Freund Axel kehren Manfreds Erinnerungen zurück. Ist er schuld an dem entsetzlichen Unglück?



Als Feuerwehrmann Christian mit starken Verbrennungen in die Klinik eingeliefert wird, stockt Neurologin Dr. Barbara Forster der Atem. Kennt sie den schwer verletzten Feuerwehrmann? Ist er der Mann, den sie zumindest erwogen hatte, kennenzulernen, als sie sein Foto kurz zuvor auf einem Datingportal gesehen hat? Barbara und Christian flirten. Wer weiß, vielleicht kann aus den beiden ja mal was werden. Doch beide wissen längst, dass Christian diese Nacht nicht überleben wird.



Der Anblick der zahlreichen Schwerverletzten bringt Dr. Michelle Schwan an ihre Grenzen. Sie bittet ihren Kollegen Dr. Mark Schilling, sich um die leichten Fälle kümmern zu dürfen. Doch als es bei einem vermeintlich leicht verletzten Patienten zu einer dramatischen Komplikation kommt, ist Michelle plötzlich auf sich allein gestellt.