Dr. Michelle Schwan ist eine junge Assistenzärztin mit brillantem Examen und gerade neu in der Klinik. Das Medizinische beherrscht sie perfekt, "nur" die Patienten bereiten ihr Probleme. Neben ihrer Ehrlichkeit steht ihr auch ihre große Empathie im Weg. Sie kann sich Patienten gegenüber nicht abgrenzen, leidet unendlich mit. Am schlimmsten ist es, wenn sie einem Patienten nicht mehr helfen kann. Dann zweifelt sie an sich und daran, ob der Beruf der Ärztin überhaupt der richtige für sie ist. Um sich abzulenken, stürzt sie sich in eine Affäre mit dem gutaussehenden Oberarzt Dr. Mark Schilling, doch auch die bleibt nicht so unkompliziert, wie sie begonnen hat.