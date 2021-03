Grüßen Sie meine Frau

Herr Schenk hat Krebs und wird die Klinik nicht mehr lebend verlassen. Seine größte Sorge gilt seiner Katze, die er auf dem Hof zurücklassen musste. Als Herr Schenk eine Lungenentzündung bekommt, will Michelle ihn behandeln. Doch Ballouz weiß, dass der Patient sich danach sehnt, zu sterben, und dass es ‎nur eines gibt, was er noch für ihn tun kann. Allerdings hat Ballouz eine Katzenphobie.



Ohne Bewusstsein wird der Wachmann Herr Rosin in die Klinik eingeliefert. Die Aufnahmen zeigen ein Aneurysma im Kopf. Neurologin Dr. Barbara Forster will den Schädel öffnen, um den Hirndruck zu senken - die einzige Chance, Herrn Rosins Leben zu retten. Doch seine Frau verweigert die Zustimmung zur Operation.