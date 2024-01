Oisterkamp arbeitet für die Küche eines hochpreisigen Wilhelmshavener Restaurants, dem kürzlich ein Stern aberkannt wurde. Ausgerechnet Claudia Luirs soll eine Mitschuld daran tragen. War der Mord an Tanja als Rache an Claudia gedacht, oder sollte es eigentlich gar Claudia treffen?



Bestatter und Hobbykoch Wolfgang Habedank erkennt die Personalnot von Claudia Luirs und springt kurzerhand als Küchenhilfe ein. Doch es dauert nicht lange, bis er seine freundliche Geste bereut.



Sühers Bruder Yunus soll derweil die Stellung im Bestattungsinstitut halten. Weil er unbedingt beweisen will, dass er der Aufgabe gewachsen ist, manövriert er sich schon bald in eine missliche Lage. Immerhin erhält er unverhofft Unterstützung von IT-Expertin Kim Erveling.



Auch Apothekenmitarbeiterin Melanie Harms steht vor einer Herausforderung. Sie soll sich um die Apotheke kümmern, während Insa Scherzinger auf einer Fortbildung weilt. Melanie will nicht nur als Vertretung ihrer Chefin brillieren, sie sieht Insas Abwesenheit auch als Chance, freundschaftlich näher an Henk, Süher und Wolfgang heranzurücken.



Im Gegensatz zu Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst, der eine ganz große Verschwörung wittert, gehen Süher und Henk bald von einer persönlichen Motivation für den Mord an Tanja Möppen aus und sehen sich daher auch im privaten Umfeld des Opfers um. Liegt dort womöglich der Schlüssel zur Aufklärung des Verbrechens?