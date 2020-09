Süher Özlügül (gespielt von Sophie Dal) ist eine sehr engagierte wie ehrgeizige Polizistin. Ihr streben nach „mehr“… mehr Verantwortung, mehr Eigeninitiative, mehr Anerkennung, mehr Leistung, mehr Gleichberechtigung… generell mehr im Leben zu erreichen, ist ein sehr ausgeprägter Charakterzug, der manchmal, sowohl bei Außenstehenden, als auch bei ihren Kollegen auf Unverständnis und Irritation stößt. Sie gibt sich nicht so leicht zufrieden mit Antworten und Lösungsansätzen, nur weil es vielleicht im ersten Moment der unkompliziertere Weg zu sein scheint.

Ihre Arbeit dominiert ihr Leben, denn der Alltag in der Kleinstadt und die engstirnige Denkweise öden sie an.

Fleiß und Zielstrebigkeit haben sie bis hierher gebracht und sollen sie, wenn es nach ihr ginge, in Zukunft noch höher tragen…