Die quirlig aufgeweckte, von der Ostsee nach Berlin versetzte Kommissarin Linett Wachow (gespielt von Stefanie Stappenbeck) setzt in der eingespielten Männerrunde neue Akzente, gewöhnt Otto an eine neue Form der Team-Partnerschaft und sorgt für die Aufklärung von Kapitaldelikten in der Hauptstadt. Die gemeinsame ostdeutsche Vergangenheit und der spezifische Humor, der damit einhergeht, verbindet die beiden.