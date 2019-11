Nach bestandenem Examen ist Alex (gespielt von Ina Paule Klink) erfolgreiche Anwältin und Wilsberg gegenüber noch vorlauter und selbständiger als früher. Wilsberg, Freund ihres in Berlin wohnenden Vaters, hatte sich während ihres Studiums in Münster um sie gekümmert, was ihm nur mäßig gelang – nicht zuletzt, weil er sie immer wieder für die eigene Sache einspannte, woran sich bis heute nichts geändert hat.

Für Wilsberg ist es nicht leicht, Alex’ Abenteuerlust zu zügeln, zumal er immer wieder von ihren Ideen profitiert. Mit diesen trägt sie nicht unwesentlich zur Lösung seiner Fälle bei. Außerdem ist es Alex, die den leicht antiquierten Antiquar hin und wieder über das moderne Leben aufklärt und seine Ansichten und Haltungen immer dann hinterfragt, wenn es ihm am unangenehmsten ist.