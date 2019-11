Das Quartett

Pia Walther (gespielt von Annika Blendl) ist die Toughe und Unnachgiebige im Team und grundsätzlich misstrauisch. Während ihr Bürohund Theo die Gutmütigkeit in Person ist, erinnert Pia in ihrer Unbeherrschtheit mitunter fast an einen Kampfhund. Hat sie sich einmal an einem Verdacht festgebissen, kann sie Verdächtige oder maulfaule Zeugen einschüchtern und ihnen so manches Geständnis entlocken.