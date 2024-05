Aber auch Lottes Freund, Jan Marxen, gerät in das Visier der Ermittler – denn offenbar ist er vor Lottes Tod ihr gegenüber handgreiflich geworden. Ist er dieses Mal vielleicht zu weit gegangen?



Das "starke Team" findet heraus, dass auch Kyra Kempmann, die Leiterin des Pflegeheims, ein Motiv gehabt haben könnte, Lotte Been zu ermorden. Erst kürzlich sind die beiden in Streit geraten – offenbar war Lotte auf ein gut gehütetes Geheimnis gestoßen, das Kyra Kempmann um jeden Preis geheim halten wollte.



Aber auch das Ehepaar Jakob und Regine Heinssen rückt in den Fokus der Ermittler. Die beiden leiten das Pflegeheim, in dem Lotte zuvor gearbeitet hatte. In der Vergangenheit sind sie mehrfach mit Erbschleichereien in Erscheinung getreten. Wusste Lotte vielleicht zu viel darüber – und musste deshalb sterben?



Als das "starke Team" herausfindet, was wirklich passiert ist, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.