In der Praxis arbeitet seit zwei Jahren auch Doktor Vanessa Seidel. Sie sollte die Praxis übernehmen, wenn Dr. Oppermann in einigen Monaten in den Ruhestand gegangen wäre.



Otto und Linett lassen sich von der Arzthelferin Esther Levy alle Patienten nennen, bei denen es Streit oder eine Auseinandersetzung mit Susanne Oppermann gegeben hat.



In Verdacht gerät zunächst die Imbissbuden-Besitzerin Diana Wolf, die das Opfer wegen eines Behandlungsfehlers bei ihrer Tochter Amelie beschuldigt. Doch auch die Kollegin Vanessa Seidel, der Apotheker Robert Kleber und der Pharmavertreter Heiner Waschinski rücken für das "starke Team" in den Kreis der Verdächtigen.