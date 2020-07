Unglücklicherweise kann er nichts beweisen, da die Verstorbene mitsamt dem Sarg bereits eingeäschert wurde.



Auch Kommissar Jan Brockhorst will nicht an die krude Geschichte glauben. Allerdings noch aus einem anderen Grund: Der Vorfall weckt ungute Erinnerungen an einen ungelösten Fall aus Wilhelmshaven. Hat der Serienmörder, der Brockhorsts Festnahme entkam, wieder zugeschlagen?



Süher und Henk beschließen, der Sache nachzugehen. In der nächsten Nacht beobachten sie tatsächlich einen Unbekannten auf dem Gelände des Krematoriums. Der Versuch, ihn zu stellen, scheitert - allerdings stoßen sie dadurch auf einen weiteren, makabren Fund: eine Hand.



Auch wenn Insa Scherzinger voll in die Hochzeitsvorbereitungen ihrer Freundin Britta eingespannt ist - die Herzblut-Hobbyforensikerin lässt es sich nicht nehmen, die Hand genau zu untersuchen. Bald steht fest: Sie gehört der Krankenschwester Corinna.



Süher und Henk müssen jetzt nicht "nur" dem Skandal um die medizinischen Abfälle auf den Grund gehen - sondern auch der Frage: Wer hat Corinna ermordet?