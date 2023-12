Bei ihren Nachforschungen treffen Süher und Henk auf Bestatter Wolfgang Habedank in Feuerwehrmontur. Als ehrenamtlicher Jugendfeuerwehrwart wässert Habedank mit seiner Gruppe Teenager die letzten Brandherde der Scheunen. Besonders hervor tut sich Isabel Winkler. Als die beiden Polizisten Isabels Familie einen Besuch abstatten, bemerkt Süher an ihrem sonst so coolen Kollegen Henk, dass der ganz nervös wird, als Hannah Winkler ihnen die Tür öffnet. Kennen die beiden sich etwa?



Kriminalhauptkommissar Brockhorst macht Druck auf seine Polizisten, denn er befürchtet, dass der Brandstifter schon bald wieder zuschlägt. Allerdings konnten weder die Polizei noch Apothekerin Insa Scherzinger bislang Spuren von Brandbeschleunigern an den Tatorten nachweisen.



Und weder Kerstin und Torsten Otto noch Susanne und Mark Mors können sich einen Reim auf die dramatischen Geschehnisse auf ihren Höfen machen. Neue Erkenntnisse von Insas Mitarbeiterin Melanie Harms bringen ausgerechnet Henk in Bedrängnis. Längst in Vergessenheit geratene Details aus seiner Vergangenheit kommen ans Licht und zwingen Brockhorst dazu, ihn vorläufig zu suspendieren.



Süher kann es kaum fassen: Nicht nur ihr Kollege Henk, für den sie die Hand ins Feuer legen würde, steht unter Verdacht, sondern auch ihr Bruder. Yunus ist derzeit als Versicherungsvermittler tätig – und zwar genau für die Höfe, in deren Scheunen Maschinen und Oldtimer in Flammen aufgegangen sind.