Unzertrennlich

Noch bevor er seiner Braut Vivian das Jawort geben kann, bricht Bräutigam Freddy vor dem Altar zusammen. In der Klinik geht es ihm schnell wieder gut - vielleicht war es ja nur Nervosität. Doch Dr. Ballouz findet heraus, dass Freddys Herz aufgrund einer verschleppten Krankheit geschädigt ist, seine einzige Chance ist eine sofortige Operation. "Bis dass der Tod euch scheidet" - dieses Versprechen, das Freddy vorher furchterregend lang erschien, gilt nun vielleicht beängstigend kurz. Vivian und Freddy geben es sich vor der OP trotzdem. Und hoffen, dass sie sich wiedersehen.



Oberarzt Dr. Mark Schilling stellt bei der 80-jährigen Wilma ein Leberkarzinom fest. Doch Wilma verweigert die Behandlung, da sie ihre an Alzheimer erkrankte Schwester Luise versorgen muss. Die beiden waren in ihrem Leben noch nicht ein Mal getrennt. Wilma sieht nur einen Ausweg. Doch sie hat Luises Lebenswillen unterschätzt.