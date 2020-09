Von 1994 bis 2015 waren sie ein unzertrennliches Team: Otto, das sensible und kauzige Raubein, der gerne ein bisschen den Proll raushängen lässt, und Verena, seine wache, eigensinnige und attraktive Partnerin. Am 9.1. sind sie in der letzten "Ein starkes Team"-Folge als Ermittlerduo im ZDF zu sehen gewesen. Verkörpert wurden die beiden Charakter von Florian Martens und Maja Maranow. Bittere Pointe: Die Schauspielerein Maja Maranow verstarb im Alter von 54 Jahren, wie am 8. Februar bekannt wurde. Sie hatte ihren Ausstieg aus dem "Starken Team" damit kommentiert, sich zukünftig stärker Einzelfilmen widmen zu wollen. Als neue Darstellerin an Florian Martens Seite ergänzt nun Stefanie Stappeneck das Duo. Mehr über sie erfahren Sie hier.