Aus dem Gleichgewicht

Doch damit nicht genug: In ihrer Klasse muss sich Fritzie, die an der Berliner Rosalind-Franklin-Schule Sport und Biologie unterrichtet, schützend vor den unsicheren Otto stellen, weil er von Anführer Leon und dessen Clique tyrannisiert wird. Sie macht Otto aber auch klar, dass er sich nicht alles gefallen lassen darf und von Leon Respekt einfordern muss. Otto nimmt sie beim Wort – und begibt sich damit in große Gefahr.



Zu Hause streiten Fritzies 16-jähriger Sohn Flo und ihr Mann Stefan: Florian möchte unbedingt den Moped-Führerschein machen. Stefan, der als Polizist arbeitet, ist strikt dagegen. Kein existenzielles Thema, wie Fritzie findet. Denn eigentlich muss sie dringend etwas anderes mit ihrer Familie besprechen.