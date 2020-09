Der schönste Busen der Welt

Während ihr Mann Stefan und ihr Sohn Florian nur schwer mit der Diagnose umgehen können, findet Fritzie Unterstützung bei ihrem Kollegen Gerd. Dessen Frau Angela ist seit Langem an Krebs erkrankt. Gerd weiß, was in Fritzie vorgeht. Mit ihm kann sie offen reden. Und sie kann den Kunstlehrer um einen ganz besonderen Gefallen bitten.



Auch die Begegnung mit Angela und ihrer Selbsthilfegruppe machen Fritzie Mut. Während eines ausgelassenen Abends mit Angela trifft sie auf Milos, den Bademeister in ihrem Stammschwimmbad, und fragt sich: Warum hat sie diesen Mann bisher noch nie wahrgenommen?



Währenddessen interessiert sich Flo immer mehr für Hanna und deren Engagement fürs Klima. Ohne das Wissen seines Vaters besucht er eine nächtliche Veranstaltung der Aktivisten, die Stefan wegen Verdachts auf Drogenhandel überwacht.