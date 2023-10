In der zweiten Staffel der schwedischen Krimiserie, die auf Büchern des Schriftstellers und ehemaligen Strafverteidigers Jens Lapidus basiert, muss Wirtschaftsanwältin Emily Jansson einen Neuanfang machen. Sie ist auf der Suche nach einem Job, kassiert aber nur Absagen. Ihr früherer Mentor Magnus von der Kanzlei Leijon streut offenbar Gerüchte, um ihr das Leben schwer zu machen. Da sie zudem ohne eigene Bleibe ist, wohnt Emily vorübergehend bei ihrem einstigen Rivalen Daniel, mit dem sie mittlerweile gut befreundet ist, und dessen Frau Lena.



Emily und der Ex-Häftling Teddy Maksumic sind mittlerweile ein Liebespaar. Es hat den Anschein, als ob Teddy und der langjährige Boss der Södertälje-Mafia, Isak, sich endgültig von illegalen Geschäften verabschieden. Sie bauen gemeinsam eine Immobilienfirma auf. Doch die Gewalt in dem Stockholmer Vorort nimmt nicht ab. Dafür sorgt der junge Devin, der mit seiner Gang das Revier von Isak übernehmen will. Derweil feiert Teddys Neffe Niko mit der Familie seine Aufnahme an der Königlichen Technischen Hochschule. Plötzlich kommt Chamon vorbei. Er ist Zeuge eines Verbrechens geworden und will dringend mit seinem Freund Niko darüber sprechen. Die beiden verabreden sich für den nächsten Tag, doch Niko sieht nur noch, wie Chamon auf offener Straße erschossen wird.



Unterdessen stellt sich Emily bei dem Milliardär Paul Ahlborg vor. Er möchte in Södertälje eine neue Firma für die Gewinnung von Edelmetall aus Elektronikschrott ansiedeln. Doch nun benötigt Paul juristischen Beistand, weil die Gemeinde aus heiterem Himmel die Baugenehmigung widerrufen hat. Ein anderes Unternehmen will auf dem Grundstück ein Shoppingcenter errichten. Durch einen Zufall findet Emily heraus, dass es sich um die Firma von Teddy und Isak handelt.