Hidden Agenda (6)

Sara (Jessica Grabowsky) hält die Beziehung mit Teddy (Alexej Manvelov) für einen Fehler und beendet die Affäre mit ihm. Auch das Baby will sie nicht bekommen. Daraufhin sieht Teddy rot und führt den Auftrag des Paten doch aus. Mit dem Ergebnis, dass sich seine Haft um weitere vier Jahre verlängert.



Währenddessen kümmert sich eine junge und begabte Jurastudentin, Emily (Josefin Asplund), um ihren dementen Vater. Im Examen lernt sie bei der Prüfung Magnus (Peter Gardiner) kennen, Partner in einer großen Wirtschaftskanzlei. Auch ihre Mutter taucht nach langer Zeit in ihrem Leben wieder auf, und Emily versucht, die Beziehung vertrauensvoll wieder aufzunehmen. Das hat jedoch fatale Folgen für sie.