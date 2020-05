Hidden Agenda (7)

Mit Geld will Mats (Jonatan Blode) Emily (Josefin Asplund) und Teddy (Alexej Manvelov) ruhigstellen, doch darauf wollen sich die beiden nicht einlassen. Schließlich gelingt es ihnen, Mats dazu zu überreden, ihnen seine Geheimnisse anzuvertrauen.



Es stellt sich heraus, dass Mats Beweise hat, die seinen ehemaligen Chef belasten. Als dann auch noch klar wird, dass Caroline Schale (Lina Englund) ihn erpresst hat, um Vorteile bei der Übernahme zu bekommen, dämmert Emily, welche Kreise in die Verschwörung involviert waren.



Teddys Neffe Nikola (Gustav Lindh) wird unterdessen von Isak (Mahmut Suvakci) an der Waffe ausgebildet, um seine Bodyguards zu verstärken. Als Isak einen Streit zwischen zwei Gruppen schlichten will, eskaliert die Situation - und Nikola ist mit der Situation überfordert.