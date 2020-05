Hidden Agenda (8)

Emily (Josefin Asplund) muss feststellen, dass Moral und Anstand Fremdwörter sind in der Geschäftswelt. Das einzige, was wirklich zählt, sind Geld und Erfolg. Sie beginnt, ihre Lebensplanung zu hinterfragen.



Auf einer Hochzeit erfährt Teddy (Alexej Manvelov) die Wahrheit über die Geschäfte, die Rewan (Kardo Razzazi) hinter dem Rücken der Bruderschaft tätigt. Ihm wird klar, welche Rolle Rewan all die Jahre eingenommen hatte - und trifft seinerseits eine folgenreiche Entscheidung.