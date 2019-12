Ijon Tichy: Raumpilot

Die Weltraum-Abenteur des Ijon Tichy

Ijon Tichy (Oliver Jahn), „Held von Kosmos“, fliegt in seiner wohnlichen „Zwei-Raum-Rakete“ durchs All. Immer mit dabei ist seine selbst gebaute Analoge Halluzinelle (Nora Tschirner), ein weiblicher Roboter in Erscheinung eines Hologramms. Gemeinsam durchleben sie skurrile Abenteuer auf fremden Planeten, in kosmischen Strudeln oder in ihrer eigenen Rakete. Frei nach Motiven des Romans "Sterntagebücher" von Stanislaw Lem.