Shitty Therapy (4/6)

Als Schwartz leicht überfordert aus der Wohnung flieht, geraten Toni und Lucia in Streit: Wen von ihnen beachtet der Professor mehr? Aufschluss kann nur sein Notizbuch geben, das die beiden in seinem Koffer finden. Doch was sie dort lesen, ist ernüchternd. Schwartz scheint sich mehr für seinen Stuhlgang als für sie zu interessieren. Wütend stellt Toni den Professor zur Rede, und ihm wird klar, dass dieser nicht zu Unrecht als Koryphäe auf seinem Gebiet gilt. Nur Joon bekommt von Professor Schwartz kaum etwas mit, doch sein Kampf mit der defekten WG-Toilette lässt auch an ihm den Besuch des Professors nicht ganz spurlos vorüber gehen.