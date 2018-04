Just Push Abuba

„Why do you come to Berlin, if you don’t want to party?“

Die smart-bezaubernde Griechin Lucia ist mindestens so chaotisch wie flirty. Mit ihren 25 Jahren versteht sie es nur zu gut, ohne Rücksicht auf Verluste stets auch die eigene Vernunft zu überlisten. Eine geborene Gastgeberin ist sie garantiert nicht! Und obwohl Berlin noch immer die Erfüllung ihrer kühnsten Träume ist, dämmert Lucia allmählich, dass es auch noch etwas anderes im Leben gibt, als sporadische Nebenjobs, Parties bis zum Morgengrauen und gefährliche Liebschaften. Insgeheim teilen Toni und Lucia die selbe Sehnsucht - wahre Liebe und Bestätigung, als Balsam ihrer Großstadtseelen.