Alle Folgen am Stück

Auch Tonis Mitbewohner sind nicht wirklich ideale Gastgeber. Die intelligent-bezaubernde Griechin Lucia ist mindestens so chaotisch wie flirty. Sie versteht es, ohne Rücksicht auf Verluste stets auch die eigene Vernunft zu überlisten, wenn diese einem Genuss im Wege steht. Und der Deutsch-Koreaner Joon, von dem niemand so genau weiß, was er eigentlich macht oder wovon er lebt, ist immer knapp davor, mit seiner lakonisch-trockenen Art die Gäste vor den Kopf zu stoßen.