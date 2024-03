Die Verzweiflung ist groß. Glücklicherweise können Benita und Muck vorübergehend in die Ferienwohnung auf dem Lorenzhof ziehen. Muck hat gerade eine Arbeitsstelle im Baumarkt angetreten und möchte auf alle Fälle daran arbeiten, sein Leben in geregelte Bahnen zu lenken. Vielleicht können sie den Hauskauf rückgängig machen? Die Maklerin Yvonne Wagner lässt jedoch in dieser Angelegenheit nicht mit sich reden. Muck und Benita haben das Haus gekauft wie gesehen.



Benita ist verzweifelt, zudem steht sie kurz vor der Geburt. Eva, Basti und Lena unterstützen beide bestmöglich. Vinz' Ex-Partnerin Dr. Aimee Benzweiler nimmt sich als Anwältin der Sache an. Da taucht die Polizei auf dem Lorenzhof auf: Yvonne Wagner beschuldigt Benita und Muck des Diebstahls.



Auch Julia Obermeier könnte bald auf der Straße stehen: Der Mietvertrag für ihren Trekkingladen wurde nicht verlängert. Vinz Huber als neuer Eigentümer hat andere Pläne mit der Immobilie. Julia und Lena sind darüber maximal empört und geraten mit Eva Lorenz aneinander, die Vinz verteidigt, diesem aber zugleich deutlich macht, dass er sich um eine Lösung kümmern soll.



Die Beziehung zwischen Vinz und ihrer Mutter Eva ist für Lena zunehmend eine Herausforderung. Immer öfter übernachten sie und ihr kleiner Sohn Luis bei Rob Manzini. Der Fotograf genießt zunehmend das Zusammensein mit den beiden. Möchte Lena nicht am besten ganz zu ihm ziehen?