Bianca Leitner arbeitet in einer Tourismusagentur. Als Abteilungsleiterin trägt sie viel Verantwortung. Tatsächlich ist sie in den vergangenen Jahren in eine Alkoholproblematik hineingerutscht, denn der Alkohol verschafft ihr in Stresssituationen vermeintlich Erleichterung. Doch deshalb ist nicht nur ihre Beziehung zu Jonas in die Brüche gegangen – Bianca hat auch fast ihren gesamten Freundeskreis verloren, da sie ihre Abhängigkeit unter allem Umständen verbergen möchte. Lena steht nun selbst unter Druck, denn Biancas Verhalten kann für das Ungeborene gefährlich werden.



Auf dem Lorenzhof stehen wieder einmal Veränderungen an, denn der Kuhstall müsste umgebaut werden. Doch Eva Lorenz möchte keine finanzielle Unterstützung von Vinz Huber annehmen. Basti hingegen sieht sich auch noch mit den Forderungen seines neuen Freundes konfrontiert: Daniel Eckert möchte mit ihm eine eigene Familie gründen – so gar nicht nach Bastis Geschmack. Dafür freut sich Almwirtin Gloria Grubinger umso mehr, denn ihre Tochter Josefine hat ihren Besuch angekündigt.