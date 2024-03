Das Konzept von Franzi und Alex Winkler-Ertl klingt für Lena sehr schön, aber auch sehr ambitioniert. Die Frage, was echte Gleichberechtigung ist, stellt sich zudem noch einmal ganz anders, nachdem Alex ihre Tochter zur Welt gebracht hat. Alex weiß, dass der Unterhalt für die Familie gesichert werden muss.



Als die Juristin ein interessantes Jobangebot bekommt, entwickelt Franzi Ängste, was die Zukunft ihrer Beziehung betrifft. Sie als freischaffende Künstlerin befürchtet, dass ihre Idee von Gemeinsamkeit in eine allzu klassische Rollenverteilung münden und dies am Ende ihre Liebe zerstören wird.



Beziehungsfragen sind es auch, die Lena in Bezug auf Rob Manzini umtreiben. Gerade beginnt sie, sich mehr auf ihn einzulassen, da eröffnet ihr Rob, dass er kurzfristig ein Jobangebot in Kirgistan angenommen hat.



Noch dramatischer geht es bei Eva Lorenz zu, denn Vinz Huber steht vor der Entscheidung, sich von Aimee Benzweiler zu trennen. So kurz vor der Hochzeit ein schwerer Schritt. Zur gleichen Zeit taucht Evas jüngere Schwester Liesl "Liz" Jordan in Himmelsruh auf und fordert viel Kraft von Eva. Die beiden Schwestern leben in verschiedenen Welten, und obwohl sich beide zunächst um Gemeinsamkeiten bemühen – am Ende mündet es immer in einen Streit.