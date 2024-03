Für ihr Wunschkind hatten sich Annika und Raffael in einer Kinderwunschklinik unterstützen lassen. Auch Mareike Völler wurde per In-vitro-Fertilisation schwanger – zum gleichen Zeitpunkt wie Annika. Nun bekommen sie und ihr Mann Gregor die Nachricht, dass es offenbar zu einer versehentlichen Vertauschung der Embryonen kam. Ein Schock für beide Paare. Doch während Annika daran festhält, dass Juri ihr Kind ist, drängt Gregor darauf, die Kinder zu tauschen. Lena versteht beide, doch sie fragt sich, was am Ende das Beste für die Kinder sein wird.



Währenddessen beunruhigt sie die Tatsache, dass das Krankenhaus in Himmelsruh verkauft wurde. Bürgermeister Schorschi Striebel beschwichtigt: Der neue Träger plane keine einschneidenden Veränderungen.



Vinz Huber hingegen taucht ganz ab in die Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Aimee Benzweiler. Aimee will etwas ganz Besonderes, und Vinz fühlt sich zunehmend unter Druck gesetzt. Zudem weigert sich seine beste Freundin Eva Lorenz, seine Trauzeugin zu werden.



Bei Lena macht sich ein leichtes Kribbeln im Bauch bemerkbar. Rob Manzini ist von seiner Reise zurück und sucht die Nähe zu ihr. Julia Obermeier drängt ihre beste Freundin, sich nicht feige zurückzuziehen, sondern zu ihren Gefühlen zu stehen.