Hochspannung in Berlin

Die drei haben noch mit Marks Verlust zu kämpfen, als plötzlich ein Neuer in der Vermisstenstelle auftaucht. Alexander von Tal ist nicht hier um Freunde zu finden, denn in ein paar Monaten wird seine Stelle in der Mordkommission frei. Entsprechend tritt er auf. Er ist ein Einzelgänger, privat wie beruflich. Er hat kein Problem damit, dass er auf den ersten Blick auch überheblich und manchmal rücksichtslos wirken kann. Verdächtige oder Betroffene konfrontiert er unverblümt mit der Wahrheit, wodurch er zwar häufig ans Ziel gelangt, Radek aber auf die Palme bringt. Der Chef der Vermisstenstelle vermutet ohnehin, dass ihm der Neue aufgedrückt wurde, um ihn zu beobachten und auszubooten. Mina teilt seine Befürchtungen nicht. Alexanders kluge, aber auch übergriffige Art fasziniert sie. Obwohl der Ermittler um einiges jünger als sie ist, entstehen Gefühle zwischen den beiden. Für Mina und ihre Familie kommt es dadurch zu ungeahnten Konsequenzen. Und auch Lucy schlägt sich mit Familienfragen herum. Denn während ihren Ermittlungen wird ihr immer wieder aus heiterem Himmel übel. (Ab Folge 2: "Unvergessen")