Marie fängt Feuer - Stürmische Zeiten

Der Brand in Altays Autowerkstatt zeigt ungeahnte Folgen. Die Stimmung in Wildegg kippt. Und so muss Marie sich nicht nur um Altays Familie kümmern, sondern auch ein Zeichen setzen.

Im TV-Programm: ZDF, 27.04.2021, 02:10 - 03:40 Video verfügbar ab 08.04.2021, 10:00