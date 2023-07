I Ain't Come to Pay, I Came to Slay

Die musikalische Drama-Serie "Mood", die auf einem von Hauptdarstellerin Nicôle Lecky geschriebenen Ein-Personen-Theaterstück basiert, wurde in Großbritannien mit zwei BAFTA Awards ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Handlung, die immer wieder von originell inszenierten Musik-Videoclips begleitet wird, steht die im Londoner Osten lebende Mittzwanzigerin Sasha. Sie ist zwar eine überaus talentierte Sängerin, Rapperin und Songschreiberin, kommt aber in ihrem Leben nicht so recht voran. Nach wie vor wohnt sie mit ihrer Mutter Laura, ihrem Stiefvater Kevin und ihrer jüngeren Schwester Megan unter einem Dach. Vor allem dem überkorrekten Kevin sind Sashas Ziellosigkeit, ihr mitunter rücksichtloses Verhalten und ihr Drogenkonsum ein Dorn im Auge. Als plötzlich die Polizei vor der Tür steht, weil Sasha angeblich vor dem Haus ihres Ex-Freundes Anton ein Feuer gelegt hat, ist das Maß voll. Es kommt zu einem hässlichen Streit, in dessen Verlauf Sasha ihren Stiefvater übel beleidigt. Als Kevin auch noch ankündigt, dass die Familie ohne Sasha in ein anderes Haus ziehen werde, packt sie ihre Sachen und geht sofort.