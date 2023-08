Die Nachricht vom Tod seiner Ehefrau trifft den Marineoffizier Sven Janssen hart. Die beiden waren glücklich verheiratet, und Janina hatte sich liebevoll um Sven gekümmert, seitdem dieser infolge eines tragischen Unfalls querschnittsgelähmt war.



Viktoria und Sami ermitteln zunächst im Umfeld der Marineschule. Auch dort ist die Erschütterung über den Tod der allseits beliebten Sportlehrerin groß. Doch je tiefer sich das Team in Janinas Lebensumstände gräbt, desto mehr mögliche Motive fördern sie zutage.



Als die Obduktion ergibt, dass Janina schwanger war, ihr Mann aber fast hundertprozentig nicht der Vater sein kann, nehmen die Ermittlungen Fahrt auf. Janina hatte offensichtlich eine Onlineplattform für ihre Verabredungen genutzt, die nun in den Fokus der Kommissare gerät. Hat sie ihren Mörder dort getroffen?



Während der Mordfall die Schwestern beruflich in Atem hält, gibt es auch in der Familien-WG weiterhin eine Menge Konfliktpotenzial: Feli und Josh haben ein ganz anderes Ordnungssystem als Viktoria und Jule – nämlich offensichtlich gar keins. Viktoria will das ändern und hat schon einen Plan, von dem ihre Schwester jedoch alles andere als begeistert ist.