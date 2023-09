Jan Toft war schon immer fasziniert von der Geschichte der Region. Er stand kurz vor dem Abschluss seines Geschichtsstudiums, veröffentlichte Erklärvideos über historische Artefakte und arbeitete im Museum an den Düppeler Schanzen, in dem das Lagerleben der Soldaten aus dem preußisch-dänischen Krieg von 1864 nachgestellt wird. Außerdem war er Mitglied in einer Reenactment-Gruppe. Stammt die Tatwaffe von dort?



Der Verein wurde im Andenken an den preußischen Soldaten Carl von Grundmann gegründet und arbeitet eng mit dessen adligen Nachfahren zusammen. Als Viktoria und Sami sich dort umhören, wird klar: Der Mord soll auf keinen Fall an die große Glocke gehängt werden. Charly von Grundmann, jüngstes Mitglied der Adelsfamilie und Ehrenmitglied der Gruppe, nimmt Jans Tod aber ziemlich mit – die beiden hatten eine Affäre. Wollte sich ihr Freund Thomas Hellbach rächen?



Obwohl der komplexe Fall wieder die volle Aufmerksamkeit des Teams erfordert, stören neue Spannungen zwischen den Lorentzen-Schwestern die Harmonie: Feli hat erfahren, dass sich die Hamburger Kripo wegen ihrer Bewerbung im vergangenen Jahr über sie erkundigt hat – bei Viktoria. Doch die hat das Gespräch bislang verheimlicht. Außerdem kommt Joshs Vater Ben zu Besuch, den Feli und Josh eine ganze Weile nicht gesehen haben.