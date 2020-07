Als sie daraufhin tiefer in die Ausstellung eintauchen, entdecken sie noch weitere Polizeieinsätze von Melanie und Mattes, aus deren Positionen sich schließlich ein Muster ergibt - und ein Ziel. Erst in letzter Minute begreifen Hans, Mattes und Franzi, dass all dies Teil eines perfiden Spiels ist, zu dem Melanie der Schlüssel ist. Alle Versuche, Melanie zu erreichen und zu warnen, schlagen fehl - und Mattes' Angst um seine Partnerin steigt mit jeder Minute.