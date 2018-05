Zusammen mit ihrem zweiten Ehemann Tom wohnt Claudia etwas außerhalb von Hamburg. Ihre Söhne, 26 und 28 Jahre alt, sind schon aus dem Haus. In Polizeikreisen ist Claudia für ihre Schießkünste bekannt. Seit Jahren führt sie die "Treffertabelle" in Norddeutschland an, was die Kollegen natürlich beeindruckt. Mit ihrem trockenen Humor und ihrem rauen Charme verschafft sie sich schnell Respekt - bei Kollegen und Verdächtigen.

Claudia ist eine attraktive, gestandene Frau, die schon einiges gesehen hat. Sie ist ein echtes Kiezkind. Ihre Eltern hatten eine gut laufende Kneipe auf dem Kiez. Zwischen Stammgästen, Touristen und Kiezgrößen hat Claudia ihre Schulaufgaben gemacht und später hin und wieder am Tresen ausgeholfen. So hat sie schon früh alles gelernt, was man fürs Leben braucht. Ihre Erfahrungen haben sie in dem Entschluss bestärkt, Polizistin zu werden. Ordnung und Sicherheit sind für sie keine hohlen Worte, sondern gelebte Ideale.