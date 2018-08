Bei Jimmy handelt es sich um einen ihrer Schützlinge. Der Ex-Häftling und politische Aktivist ist unauffindbar, dafür fangen Mattes und Claudia aber dessen Freundin Bobby ab, als sie die Bewährungshelferin im EKH besuchen will. Als die junge Frau die beiden Polizisten sieht, flieht sie, kann aber von Mattes gestellt werden.



Claudia findet heraus, dass Jimmy und seine Freundin Bobby ihre Bewährungshelferin, die in großer finanzieller Not ist, nahezu vergöttern. Planen die beiden Aktivisten eine Straftat, um sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien? Und wie sollen die Polizisten die Ausführung verhindern?