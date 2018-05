Der verlorene Bräutigam

Erst werden die Trauringe gestohlen, dann verschwindet auch noch der Bräutigam spurlos - all das wenige Stunden vor der Hochzeit. Henning und Dr. Bergmann finden Arnes Wohnung leer und verwüstet vor. Was ist geschehen - und viel wichtiger: Wo ist Arne?



Auch die wartende Braut gerät allmählich in Panik. Mittlerweile sind alle Einsatzkräfte des Reviers alarmiert.