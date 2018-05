Hilfe für die Reiterstaffel

Der Sohn des Hofarbeiters gerät unter Verdacht, denn er hat Verbindungen zur linken Szene und wurde bereits bei einer früheren Demo in Polizeigewahrsam genommen.



Im Lauf der Ermittlungen treffen die Kollegen immer wieder auf Carsten Pollmann und dessen Tochter. Pollmanns Pferd sollte heute an die Reiterstaffel verkauft werden. Als sich abzeichnet, dass sich der Geschäftsabschluss durch den Einbruch verzögern wird, reagiert Pollmann sehr ungeduldig. Spielt die Geschichte um das angehende Polizeipferd Freddy etwa eine größere Rolle in dem Fall, als die Kollegen zunächst ahnen?



Hans und Franzi ermitteln auf dem Hof der Reiterstaffel und könnten nicht unterschiedlicher auf das Thema Pferde reagieren - während Franzi eine wahre Pferdeflüsterin ist, hat Hans großen Respekt vor den Tieren. Für die junge Polizistin erfüllt sich ein lang gehegter Traum: ein Einsatz hoch zu Ross. Jasmin behandelt im EKH derweil den attraktiven und sehr charmanten Chef der Reiterstaffel.