Melanie und Mattes geraten an die Grenzen ihrer seelischen Belastbarkeit. Während die beiden in der Wohnung Alex Kaminskis auf das Bombenentschärfungskommando warten müssen, kommen sie sich so nah wie selten zuvor. Dass nur Kaminski selbst die Bombe entschärfen kann, lässt ihre Situation noch auswegloser erscheinen. Kaminski will erzwingen, das Gutachten eines Psychologen über ihn zu ändern, da es für ihn und seine Familie verheerende Folgen hatte.



Melanie beweist in diesem brisanten Fall um einen Kriegsveteranen ihre uneingeschränkte Kompetenz als Polizistin, und auch Mattes ist bereit, für seine Kollegin alles zu riskieren.