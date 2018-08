Einmal Traumschiff

Ein junges Paar, das seine Flitterwochen auf dem "Traumschiff" antreten will, steht nicht auf der Passagierliste. Melanie und Mattes werden zum Einsatz gerufen. Die Chefhostess Beatrice von Ledebur (Heide Keller) ist irritiert, kennt sie doch die Inhaberin des Reisebüros, in dem die Herrschaften gebucht haben, als zuverlässige Kollegin.



Hans und Franzi nehmen sofort die Ermittlungen auf und stoßen in dem Reiseunternehmen auf Ungereimtheiten bei den Kontobewegungen. Es tauchen weitere Luftbuchungen auf. Hat die Inhaberin tatsächlich das Geld ihrer Kunden veruntreut? Beatrice kann das nicht glauben.



Unterdessen überrascht der Schiffsarzt Wolf Sander (Nick Wilder) seine alte Weggefährtin Jasmin im EKH. Mit einem persönlichen Anliegen schafft er es, die sonst so resolute Ärztin aus der Reserve zu locken.



Zu Gast in dieser Folge "Notruf Hafenkante" sind Heide Keller als "Traumschiff"-Hostess Beatrice und Nick Wilder als "Traumschiff"-Arzt Wolf Sander.