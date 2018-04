Immer Ärger mit Nele

Was die Betreuerin jedoch verschwiegen hat: Nele schwänzt nicht nur die Schule, sie ist auch eine notorische Diebin, die in den vergangenen 18 Monaten 15 Mal geschnappt wurde. Alles deutet darauf hin, dass Nele auch der Journalistin Birte Rhenisch das Geld gestohlen hat.



Eine Spur führt Franzi und Henning zum Tierheim und schließlich zu Nele: Sie tobt am Elbstrand mit ihrem Pflegehund Milla. Während Franzi und Henning das kratzbürstige Mädchen und den Hund in den Streifenwagen verfrachten, identifiziert Birte Rhenisch Nele anhand eines Fotos als die Diebin. Doch wo ist das Geld?



Henning will Nele die peinliche Situation ersparen, von einem Polizisten im Unterricht abgeliefert zu werden, und bietet ihr stattdessen seine Hilfe an. Doch Nele enttäuscht Hennings Vertrauen und läuft wieder weg. Bald darauf aber braucht sie seine Hilfe.