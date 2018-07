Karambolage (2)

Was hat ihn bewogen, hier so schnell zu fahren und dann unmittelbar nach dem Überholvorgang so scharf zu bremsen? Wollte er die Frau in dem zweiten Wagen stoppen? Beide behaupten jedoch, sich nicht zu kennen. Bis die Frage geklärt ist, ob es einen Zusammenhang zwischen den Unfallopfern gibt, ob da wirklich ein Baby im zweiten Auto war und was die Frau mit dem gebrochenen Kiefer den Ärzten so Dringendes mitteilen wollte, hat das Team der Hafenkante noch einiges zu tun.