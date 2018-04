Zuckerbrot und Peitsche

Aber auch der Schwiegermutter des Angeklagten scheint die Verhandlung ein Dorn im Auge: Sie hatte Jasmin noch am Morgen im EKH abgepasst und auf sie eingeredet, sich aus dem Fall um ihre Tochter und deren Ehemann rauszuhalten. Die Kollegen begeben sich auf die Suche nach Jasmin und blicken dabei in die Abgründe einer zerrütteten Familie.



Auch Tarik und Claudia sind als Zeugen vor Gericht geladen. Für Tarik ist es die erste Gerichtsverhandlung in seiner noch jungen Polizeikarriere - er ist dementsprechend aufgeregt und schießt mit seinen Vorbereitungen etwas übers Ziel hinaus.