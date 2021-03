Die Drohung war offenbar kein leeres Versprechen, denn bereits am nächsten Tag wird Tilo zusammengeschlagen auf der Straße aufgefunden. Angeblich hat er den Täter nicht gesehen, doch im Lauf der Ermittlungen wird Hans und Franzi klar, dass Tilo lügt. Aber wen will er schützen? Und warum?



Der Fall führt die Polizisten mitten in ein menschliches Drama: auf der einen Seite Tilo Busse, der aus einem sozial schwachen Umfeld kommt und sich um seinen alkoholkranken Vater kümmert, auf der anderen Seite der gutbürgerliche Professor Lübecke und sein Sohn Benedikt, die in einer scheinbar heilen Welt leben.