Gelegenheit macht Diebe

Erst als Jasper durch Spechts Mitschuld angefahren wird, gesteht der Ganove mit schlechtem Gewissen, dass er in das Haus der Hallers eingebrochen ist - den Schmuck will er aber nicht gestohlen haben. Hat das peruanische Au-pair-Mädchen Tami mit dem Diebstahl zu tun? Zumindest hatte sie am Vorabend der Tat ein Abendkleid von Frau Haller angezogen. Versucht der kleine Jasper sie zu decken?



Als die Polizisten erneut mit dem Jungen sprechen wollen, ist der aus dem EKH verschwunden. Eine fieberhafte Suche mit Hilfe der Wasserschutzpolizei beginnt.